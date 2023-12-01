BIST 8.014
DOLAR 28,92
EURO 31,44
ALTIN 1.894,79
HABER /  GÜNCEL

Yalova Belediyesi’nden sokak hayvanlarına 11 ayda 28,5 ton mama dağıtıldı

Yalova Belediyesi’nden sokak hayvanlarına 11 ayda 28,5 ton mama dağıtıldı

Yalova Belediyesi sokak hayvanlarını besleme çalışmaları çerçevesinde 11 ayda 28,5 ton mama kullandı.

Abone ol

Yalova Belediyesi kent merkezinde sokak hayvanlarının beslenmesi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günlük olarak belirlenen noktalardaki sokak hayvanları beslenirken ihtiyaçları da ekipler tarafından gideriliyor. Zaman zaman vatandaşlardan gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse de 153 Alo Evim Merkezi’ni arayarak sokak hayvanları adına talep geldiğini belirten Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Kimsenin gözü arkada kalmasın. Alanında uzman ekibimizle birlikte hayvanlarımızın bakımları yapılıyor. Bununla birlikte onları sıcak yuvalarına da yaptığımız kedi evleri ile kavuşturuyoruz. Havaların soğuması bizim besleme faaliyetlerimizi arttırmıyor. Zaten planlamalarımız doğrultusunda sokak hayvanlarımız düzenli besleniyor. Şunu söyleyebiliriz ki Yalova’da hiçbir sokak hayvanı aç değil.

Sağ olsun hem vatandaşlarımız hem de bizler onları yeteri kadar besliyoruz. Ama içleri yine de rahat etmeyen vatandaşlarımız bir kap su ve mamayı gördükleri sokak hayvanının yanına bırakabilirler. Geçtiğimiz 11 ayda 10 bin 400 kg kedi maması, 18 bin 100 kg köpek maması ile hayvanlarımızı besledik. Faaliyetlerimiz 2024 yılında da artarak devam edecek” açıklamasında bulundu

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Yarına dikkat!
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Yarına dikkat!
Basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümüne neden olmuştu! Dava açıldı
Basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümüne neden olmuştu! Dava açıldı
İnegöl'de 11 engelli vatandaşa akülü araçları teslim edildi
İnegöl'de 11 engelli vatandaşa akülü araçları teslim edildi
Bakan Yardımcısı, büyükşehir belediye başkan aday adayı oldu
Bakan Yardımcısı, büyükşehir belediye başkan aday adayı oldu
1 yıl ara vermişti, 2024'te kortlara dönüyor!
1 yıl ara vermişti, 2024'te kortlara dönüyor!
Taş ve sopalarla döverek öldürdüler! Denizli'de miras cinayeti
Taş ve sopalarla döverek öldürdüler! Denizli'de miras cinayeti
22 ilde 29 suçtan aranıyordu! Samsun'da tutuklandı
22 ilde 29 suçtan aranıyordu! Samsun'da tutuklandı
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 84'üncü yılında anıldı
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 84'üncü yılında anıldı
Vladimir Putin'den "7-8 çocuk yapın" çağrısı! Rus nineleri hatırlattı
Vladimir Putin'den "7-8 çocuk yapın" çağrısı! Rus nineleri hatırlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı! Bu bir savaş ve insanlık suçu, sorumluları cezalandırılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı! Bu bir savaş ve insanlık suçu, sorumluları cezalandırılmalı
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Mutlaka hesabı sorulmalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Mutlaka hesabı sorulmalıdır