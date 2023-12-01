Nutuk’un 100.yıl özel basılan serisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi

Yalova’da hazırlanan Nutuk Yalova 100. Yıl Özel Serisi Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yalova Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Yalova Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Nazlı Uslu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verilmek üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir’e teslim edildi.

Abone ol

Cumhuriyetin 100. Yılı anısına 100 kişinin çalıştığı ve tamamen el emeği ile Yalova’da üretilen Nutuk Yalova 100. Yıl Özel Serisi’nin 1923/0001 Numaralı ilk basımı Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yalova Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Uslu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilmek üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir’e verildi.

TÜKD Yalova Yönetim Kurulu Üyesi ve TOBB Yalova Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi İş Kadını Nazlı Uslu konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Yalova'mızda hazırlanan Nutuk Yalova 100. Yıl Özel Serisini Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a verilmek üzere Cumhurbaşkanımızın Değerli Başdanışmanı Sabri Demiri Bey'e teslim ettim. Beni makamında ağırlayan çok değerli Sabri Bey'e teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Nutuk’un özel serisinin satışından elde edilecek gelir Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Yalova Şubesinin bursiyer öğrencilerine burs olarak kullanılmak üzere aktarılacak.