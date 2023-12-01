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Muş'ta yabancı uyruklu ailenin çocuğu çakmakla oynadığı sırada evi yaktı

Muş'ta yabancı uyruklu ailenin çocuğu çakmakla oynadığı sırada evi yaktı

Muş’ta yabancı uyruklu sığınmacı bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Muş'ta yabancı uyruklu sığınmacıların kaldığı ev çıkan yangın sonrası kullanılmaz hale geldi. İddialara göre 7 yaşlarında bir çocuğun evde tek başına kaldığı sırada çakmakla oynaması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın Muş İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Muş Merkez Kültür Mahallesi Yeni Cami civarında isimleri henüz öğrenilmeyen yabancı uyruklu sığınmacıların ve çocuklarının yaşadığı tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Evde yangın esnasında tek başına olan çocuk, kapının kilitli olması nedeniyle pencerenden giren Muş İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Muş Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri yoğun dumanların yükseldiği evde çıkan yangının çevredeki binalara sıçramasını önledi. Hatalı parklar nedeniyle zor anlar yaşayan itfaiye ekiplerinin çalışmalarını evde kiracı olarak kalan yabancı uyruklu aile üzüntülü gözlerle izledi. Kış ayında evsiz ve eşyasız kalan aile çaresizlik yaşadı.

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