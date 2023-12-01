BIST 8.017
DOLAR 28,92
EURO 31,44
ALTIN 1.894,35
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eşini öldürüp uçurumdan atan adamın babası da tutuklandı!

Eşini öldürüp uçurumdan atan adamın babası da tutuklandı!

Konya’nın Akşehir ilçesinde eşi tarafından öldürüldükten sonra uçurumdan atılan Bedriye Kılıç'ın daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan kayınbabası da tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Abone ol

Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz tarihide kaybolan evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç, bir TV programında aranıyordu. Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları kadının yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi T.K. tarafından ortadan kaybedildiğini iddia etti. Eşinin kaybıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken T. K.’nin Bedriye Kılıç'ı bir televizyon kanalına röportaj verdi diye öldürdüğü öne sürülmüştü.

Suçlamaların odağındaki T.K.'nın eşi Bedriye Kılıç'ın kaybolduktan 1 hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı. T. K.‘nın olay günü babası A.K.'nin evine gittiği de belirlendi. Talihsiz kadının kaybının 115. gününde T. K. eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Cinayet zanlısı T.K. sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta karayolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.

Eşini öldürmek suçundan T.K., tutuklanırken, daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Bedriye Kılıç'ın kayınbabası A.K. oğlunun işlediği cinayete 'yardım ve yataklık' ve ayrıca 'suça yardım etmek' suçundan tekrar gözaltına alındı. A.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak savcılığın gizlilik kararı aldığı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!
Çanakkale'de takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!
Nutuk’un 100.yıl özel basılan serisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi
Nutuk’un 100.yıl özel basılan serisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi
Muş'ta yabancı uyruklu ailenin çocuğu çakmakla oynadığı sırada evi yaktı
Muş'ta yabancı uyruklu ailenin çocuğu çakmakla oynadığı sırada evi yaktı
Yalova Belediyesi’nden sokak hayvanlarına 11 ayda 28,5 ton mama dağıtıldı
Yalova Belediyesi’nden sokak hayvanlarına 11 ayda 28,5 ton mama dağıtıldı
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Yarına dikkat!
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Yarına dikkat!
Basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümüne neden olmuştu! Dava açıldı
Basketbolcu Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın ölümüne neden olmuştu! Dava açıldı
İnegöl'de 11 engelli vatandaşa akülü araçları teslim edildi
İnegöl'de 11 engelli vatandaşa akülü araçları teslim edildi
Bakan Yardımcısı, büyükşehir belediye başkan aday adayı oldu
Bakan Yardımcısı, büyükşehir belediye başkan aday adayı oldu
1 yıl ara vermişti, 2024'te kortlara dönüyor!
1 yıl ara vermişti, 2024'te kortlara dönüyor!
Taş ve sopalarla döverek öldürdüler! Denizli'de miras cinayeti
Taş ve sopalarla döverek öldürdüler! Denizli'de miras cinayeti
22 ilde 29 suçtan aranıyordu! Samsun'da tutuklandı
22 ilde 29 suçtan aranıyordu! Samsun'da tutuklandı
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 84'üncü yılında anıldı
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 84'üncü yılında anıldı