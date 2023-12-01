BIST 8.014
DOLAR 28,92
EURO 31,44
ALTIN 1.894,79
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Süre doldu, yerel seçim için adaylık kapısı kapandı!

Süre doldu, yerel seçim için adaylık kapısı kapandı!

Yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa dilekçelerini vermeleri için öngörülen süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarihi 1 Aralık olarak belirlemişti.

Buna göre, kamu görevlileri, yargı mensupları, siyasi parti il ve ilçe yöneticileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, kamu bankaları, üst birlikler ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların aday olabilmek için saat 17.00 itibarıyla görevlerinden ayrılma süreci tamamlandı.

YSK, önceki yıllarda, belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirilen belediye başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarların aday olabilmek için veya aday gösterilebilmek için istifa etmesi gerekmediği yönünde karar almıştı.

Aday olacak milletvekillerinin, belediye başkanı seçilmeleri halinde, seçildikten sonraki 15 gün içinde hangi görevi üstleneceklerine dair tercihte bulunması, aksi halde yeni seçildiği görevi reddetmiş sayılması kararlaştırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP lideri Özgür Özel Meral Akşener'i ziyaret etmişti! Kritik görüşmeye ilişkin ilk açıklama
CHP lideri Özgür Özel Meral Akşener'i ziyaret etmişti! Kritik görüşmeye ilişkin ilk açıklama
Şehit polis memuru Musa Erdem Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis memuru Musa Erdem Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı
Şırnak'ta ambulans helikopter 60 yaşındaki kalp hastası vatandaş için havalandı
Şırnak'ta ambulans helikopter 60 yaşındaki kalp hastası vatandaş için havalandı
Muğla'da dolmuş şoförü direksiyon başında hayatını kaybetti
Muğla'da dolmuş şoförü direksiyon başında hayatını kaybetti
Bursa bebek temizleme sıvısı içti, hastaneye kaldırıldı
Bursa bebek temizleme sıvısı içti, hastaneye kaldırıldı
ABD'li dev yatırım bankasından dolar tahmini
ABD'li dev yatırım bankasından dolar tahmini
Kastamonu'da fırtınanın vurduğu ilçede sahil çöple kapandı
Kastamonu'da fırtınanın vurduğu ilçede sahil çöple kapandı
Uzmanlar açıkladı, sünnet yapılması HIV enfeksiyon riskini azaltıyor
Uzmanlar açıkladı, sünnet yapılması HIV enfeksiyon riskini azaltıyor
Eşini öldürüp uçurumdan atan adamın babası da tutuklandı!
Eşini öldürüp uçurumdan atan adamın babası da tutuklandı!
Çanakkale'de takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!
Çanakkale'de takla atan araçtaki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı!
Nutuk’un 100.yıl özel basılan serisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi
Nutuk’un 100.yıl özel basılan serisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verildi
Muş'ta yabancı uyruklu ailenin çocuğu çakmakla oynadığı sırada evi yaktı
Muş'ta yabancı uyruklu ailenin çocuğu çakmakla oynadığı sırada evi yaktı