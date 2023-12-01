Şırnak'ta ambulans helikopter 60 yaşındaki kalp hastası vatandaş için havalandı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan 60 yaşındaki adam ambulans helikopter ile Diyarbakır’a sevk edildi.

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Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı nedeni ile Silopi Devlet Hastanesine kaldırılan 60 İdris Oflaz, hayati tehlikesinin belirlenmesi üzerine ambulans helikopterle tıbbi donanımlı bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

60 yaşındaki adam Silopi Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ambulans ile Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na getirildi. Oflaz, burada hazır bekletilen ambulans helikopter ile Diyarbakır Gazi Yaşargil Hastanesine sevk edildi.