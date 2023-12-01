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CHP lideri Özgür Özel Meral Akşener'i ziyaret etmişti! Kritik görüşmeye ilişkin ilk açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
CHP lideri Özgür Özel Meral Akşener'i ziyaret etmişti! Kritik görüşmeye ilişkin ilk açıklama

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Alabilecekleri her iki karara da son derece saygılıyız. Ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum." dedi.

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Manavgat ilçesinde yapacağı kamp için Antalya'ya gelen Özel, havalimanında partililer tarafından karşılandı.

Gazetecilerin, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin sorusu üzerine Özel, Akşener ile son derece sıcak ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Alabilecekleri her iki karara da saygılıyız"

Pazartesi günü İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nun konuyu değerlendirmesini ve alacakları kararı beklediklerini aktaran Özel, "Alabilecekleri her iki karara da son derece saygılıyız. Ben sonucun olumlu yönde olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Özel, İYİ Parti'de bazı itirazların olduğunun hatırlatılması üzerine, "İYİ Parti'nin kendi örgütünün, teşkilatının değerlendirmesini benim yorumlamam siyasi nezaketime sığmaz, kendileri değerlendirecekler." ifadesini kullandı.

Manavgat'taki kampa değinen Özel, şunları kaydetti:

"Üç gün boyunca ailelerimizle birlikte grubun birbiriyle kaynaşmasını sağlamak üzere bir araya geliyoruz ki bu gelenekseldir. Kongre gündeminden dolayı yapamamıştık. Önümüzdeki bütçe takvimini yasama faaliyetlerini hem de yaklaşmakta olan yerel seçimleri ve o konuya ilişkin milletvekillerimizin görüşlerini alacağız. Milletvekillerimize çeşitli sunumlar yapılacak, eğitimler olacak. Tüm kampların olduğu gibi bu kampın da grubumuza katkı sağlayacağına inanıyoruz."

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