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Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı, 15 kişi yaralandı

Öğretmenleri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı, 15 kişi yaralandı

Şanlıurfa’da öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün otomobil ile çarpışması sonucu 13’ü öğretmen 15 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerinde bulunan kırsal Uğurlu Mahallesi yakınlarında yaşandı. Eyyübiye ilçesine bağlı Yediyol kırsal Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokulda eğitim veren öğretmenleri taşıyan 27 C 1095 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 ANH 827 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bilgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza geçirenlerden 13’ünün öğretmen olduğu belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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