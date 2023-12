Sevilen Oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti

Türkiye’nin önemli sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap’ın hayatını kaybettiği açıklandı. Gürzap, Kurtlar Vadisi Pusu'daki Davut Tataroğlu karakteriyle hafızalara kazındı.

Usta oyuncu Can Gürzap, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından duyurdu. Çağlayan, “Yattığınız yer nur olsun Can Bey… Huzur bulun.” ifadelerini kullandı.

En bilinen diziler

Sevilen oyuncu Gürzap, ‘Kurtlar Vadisi Pusu’, ‘Bir Avuç Deniz’, ‘Aşk Beklemez’, ‘Medcezir’, ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizilerinde rol almıştı.

Hafızalara kazınan en bilinen rolü ise Kurtlar Vadisi Pusu'daki Davut Tataroğlu karakteri.

Bakan Ersoy başsağlığı diledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vefat eden tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap'a rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Can Gürzap kimdir?

Can Gürzap, 26 Mayıs 1944'te İstanbul'da doğmuş önemli bir sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmendir.

İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı.

Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi.

1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu. Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da yapan sanatçı, 1990 yılında güzel ve etkileyici konuşma eğitimi veren "Dialog"u kurdu.

Dialog, yıllar içinde bu anlamda eğitim veren en önemli kurumlardan biri haline geldi. Bu kurumda yıllarca eğitmenlik yaptı. Sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.