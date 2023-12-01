Japonya'nın skandal kararı sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile görüştü. Görüşme, Japonya'nın geçtiğimiz günlerde aldığı skandal PKK kararının üstüne gerçekleşmesiyle dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere geldiği Expo City Dubai'de ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP28 Zirvesi için bulunduğu Dubai'de birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüştü.

Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani dramın sona ermesi için Türkiye'nin tezlerini muhataplarına iletti.

Görüşmelerde ikili ve bölgesel konular masaya yatırıldı.

Japoya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir araya geldi.

Japonya'nın geçtiğimiz günlerde PKK'ya yönelik aldığı skandal karar sonrası zirvede gerçekleştirilen bu görüşme daha da kritik bir hale geldi.

Japonya skandal karar aldı

Japonya'nın iç istihbarat servisi Kamu Güvenliği İstihbarat Ajansı, resmi internet sitesinden geçtiğimiz günlerde terör örgütlerini sıraladığı bir listeyi paylaştı.

PKK'yı terör örgütü listesinden çıkardılar

Ancak Japon istihbaratı, yakın zamana kadar terör örgütü olarak nitelendirdiği PKK’ya bu listede yer vermedi.

Yakın zamanda güncellenen listedeki bu karar Türkiye'de sert tepkiye neden oldu.