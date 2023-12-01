Taliban sözcüsü, Pekin Büyükelçisi olarak atandı

Afganistan'da Taliban hükümetinin sözcülerinden Bilal Kerimi, ülkesinin Pekin Büyükelçisi olarak göreve başladı. Geçtiğimiz aylarda da Çin, Taliban'a ilk büyükelçi atayan ülke olmuştu.

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Bu kapsamda Çin'den kritik bir diplomatik hamle geldi.

Geçtiğimiz aylarda Taliban'ın, 20 yıl sonra Afganistan'ın yönetimini ikinci kez ele geçirdiği Ağustos 2021'den bu yana ülkeye yapılan ilk büyükelçi ataması gerçekleştirilmişti.



Taliban, Çin'e büyükelçi atadı

Karşılıklı ilişkiler çerçevesinde benzer bir adım da Taliban yönetiminden geldi.

Taliban yönetimi ilk büyükelçi atamasını Çin'e yaptı.

Taliban sözcüsü görevlendirildi

Afganistan geçici hükümetinin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Sözcü Mücahid, Bilal Kerimi'nin Afganistan geçici hükümetinin Pekin Büyükelçisi olarak atandığını açıkladı.

Güven mektubunu sundu

Mücahid, Kerimi'nin Çin Dışişleri Bakanlığı yetkililerine güven mektubunu sunarak göreve başladığını söyledi.

Bilal Kerimi, sözcü Mücahid'in yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Taliban resmi olarak tanınmıyor

Taliban, dünyadaki herhangi bir yabancı hükümet tarafından resmi olarak tanınmıyor.

2019 yılında bu yana görev yapan Çin'in bir önceki Afganistan Büyükelçisi Wang Yu'nun görev süresi ağustos ayında sona ermişti.

Pakistan ve Avrupa Birliği (AB) gibi ülke ve kurumlar başkent Kabil'deki diplomatik misyonlarının idaresi için ülkeye üst düzey diplomatlar gönderse de bu kişiler maslahatgüzar ünvanını taşıyor.

Çin ile Taliban ilişkisi

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından gözler, Çin'in Afganistan'daki yatırımlarının boyutuna çevrilmişti.

Her ne kadar Taliban hükümetini resmi olarak tanımasa da Çin yönetimi Afganistan'daki madenlerin işletilmesi konusunda Taliban hükümetiyle birtakım anlaşmalar imzalamıştı.

Taliban geçici hükümeti ile Çinli şirket (CAPEIC) arasında, 5 Ocak'ta, ülkenin kuzeyindeki Amu Nehri çevresinde petrol arama ve çıkarma konusunda bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Cüzcan, Faryab ve Sar-i Pul vilayetlerinde toplamda 4 bin 500 kilometrekarelik alanda petrol araması yapılacak.

Çinli şirketin ilk sene 150 milyon dolar, ilk 3 yılda da toplam 540 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.

Öte yandan, Taliban yönetimi, kuzeydeki Badahşan vilayeti üzerinden Çin'e açılan Vuhan Koridoru'nun aktif bir ticaret yoluna dönüşmesini istiyor ve bunun için Çin hükümetinden destek bekliyor.