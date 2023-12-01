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HABER /  EKONOMİ

TCMB'nin açıklayacağı 2023'ün son faiz kararı 21 Aralık'ta

TCMB'nin açıklayacağı 2023'ün son faiz kararı 21 Aralık'ta

Türkiye'nin yeni ekonomi yönetiminin yürüttüğü politikaların getirileri kendisini göstermeye devam ederken, gözler şimdiden yılın son faiz kararına odaklandı.

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Türkiye'nin ekonomi yönetiminin attığı adımlar piyasalarca olumlu karşılandı

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından haziranda göreve gelen ekonomi yönetimi, özellikle enflasyonla mücadele adına birçok para ve maliye politikasını hayata geçirdi.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) parasal sıkılaşma sürecine girdi. Banka, hazirandan bu yana politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 40'a çıkardı.

Söz konusu politikalarla ülkenin ekonomik verilerinde iyileşme hedefleniyor.

Türkiye'nin CDS'si düştü

Türkiye'nin CDS'si hazirandan bu yana yaklaşık 240 puan azalarak 332,8 baz puan ile 19 Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Rezervler rekor kırdı

TCMB'nin toplam rezerv miktarı 136 milyar 493 milyon dolarla rekor kırarken kur korumalı mevduat (KKM) stoku yaklaşık 31 milyar dolar azalış kaydetti.

Cari işlemler hesabı fazla verdi

Ödemeler dengesi verilerine göre ise Eylül 2023'te cari işlemler hesabı 1 milyar 876 milyon dolar fazla verdi.

Ekonomik verilerdeki iyileşme, Türk Lirası varlıkların tekrardan yatırımcıların radarına girmesini sağladı.

Merkez Bankası'nın son faiz kararı 21 Aralık'ta

Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların finansal piyasaları olumlu etkilediğini belirterek, 21 Aralık'ta TCMB'nin açıklayacağı son politika faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydetti.

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