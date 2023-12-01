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İstanbul derbisinde kazanan Karagümrük

İstanbul derbisinde kazanan Karagümrük

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük sahasında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Karagümrük 3-0 kazandı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Jensen kendi kalesine, 49. dakikada Mendes ve 53. dakikada Can Keleş attı.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 17'ye yükseltirken İstanbulspor 8 puanda kaldı.

Gelecek hafta Fatih Karagümrük deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. İstanbulspor ise sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. 

VavaCars Fatih Karagümrük: 3 - İstanbulspor: 0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Murat Altan

VavaCars Fatih Karagümrük: Dituro, Biraschi, Ceccherini, Dresevic, Veseli, Feghouli (Dk. 68 Rohden), Mendes (Dk. 68 Lasagna), Shukurov, Eysseric (Dk. 81 Paoletti), Can Keleş (Dk. 75 Nazım Sangare), Güven Yalçın (Dk. 75 Serdar Dursun)

İstanbulspor: Jensen, Duhaney (Dk. 77 Coly), Mehmet Yeşil, Deli, Ali Yaşar (Dk. 77 Vefa Temel), Vorobjovas (Dk. 58 Özcan Şahan), Muammer Sarıkaya (Dk. 82 Imbula), Ndao, Mamadou (Dk. 58 Ethemi), Jackson, Emir Kaan Gültekin

Goller: Dk. 45 Jensen (Kendi kalesine), Dk. 49 Mendes, Dk. 53 Can Keleş (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 35 Ceccherini, Dk. 56 Güven Yalçın, Dk. 83 Dresevic (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 41 Mehmet Yeşil (İstanbulspor)

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