Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddet suçuna indirim yok

Edirne'de doktor ve sağlık çalışanını silahla tehdit eden sanık, 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldı. Olayla ilgili Saülık Bakanı Fahrettin Koca, "Yasa sebebiyle, cezada indirime gidilmesi söz konusu değil" dedi.

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Edirne'de 24 Ekim'de 1. Murat Devlet Hastanesine bir yakınıyla gelen hasta yakını R.K, henüz bilinmeyen nedenle acil serviste görevli doktor ve sağlık memuruyla tartışmıştı. Doktoru silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan R.K. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

"Sağlık çalışanları bana çok iyi davrandı"

1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık R.K, müşteki doktor B.K. ile avukatları katıldı.

Sanık savunmasında, dün gece rahatsızlanarak acil servise kaldırıldığında sağlık çalışanlarının kendisine çok iyi davrandığını, utancından onların yüzüne bakamadığını anlattı.

"Pişmanım, hakkını helal etsin"

Doktor B.K'dan özür dilediğini belirten R.K, "Pişmanım, doktor hanımdan bana hakkını helal etmesini istiyorum." dedi.

B.K. da acil serviste hiç kimsenin sanığın üzerine yürümediğini, özel güvenlik görevlisinin de silahının bulunmadığını belirterek R.K'nın cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı da olay anına ait kamera görüntülerini izlediğini, suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığının görüldüğünü savunarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme, 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası verdiği sanık R.K'nın mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

Sağlık Bakanı Koca'dan açıklama

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı fahrettin Koca, sağlıkta şiddet suçunun yeni yasayla ceza indirimsiz infaz edildiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

Sağlıkta Şiddet Suçuna 6 Yıl 4 Ay 26 Gün Hapis Cezası

Edirne 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde 24 Ekimde, havalı tabanca ve sözlü tehditle iki sağlık çalışanımıza karşı işlenen şiddet suçunun failine 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası ve failin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Ceza, şiddet suçunun kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı işlenmiş olması sebebiyle yarı oranında ve ayrıca eylemin birden fazla mağdura karşı işlenmiş olması sebebiyle dörtte bir oranında artırım uygulanarak verildi.

Yasa sebebiyle, cezada indirime gidilmesi söz konusu değil.