İsrailli bakan katliamı havadan izledi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun yeniden saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı, savaş helikopterinden izledi.

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun yeniden saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı, savaş helikopterinden izledi.

İsrail Savunma Bakanlığının yaptığı yazılı açıklama ve paylaştığı görüntülere göre, Gallant, 1,7 milyon insanın yerinden edildiği abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını, helikopterle havadan takip etti.

Gazze'ye saldırı planlarını kendisinin onayladığını paylaşan Gallant, "Bu sabah saatlerinde, bu saldırıların büyüklüğü hem İsrailliler tarafından görüldü hem de Hamas tarafından hissedildi." ifadesini kullandı.