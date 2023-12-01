Rusya Ukrayna ile barış kapısını kapattı

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki AGİT 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'daki savaşa yönelik de konuştu.

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Lavrov, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirilen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nın ikinci gününde basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna ile yeniden bir müzakere sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı konusuna değinen Lavrov, “Kiev'den veya onun efendilerinden, herhangi bir siyasi çözüm aramaya hazır olduklarına dair herhangi bir sinyal görmüyoruz. NATO ve Avrupa Birliği'nin tüm genel sekreterlerinin söylediklerine kulak verirseniz, tek bir şey söylüyorlar, ‘Ukrayna'yı desteklemek zorundayız, çünkü Ukrayna yenilirse bu tüm Batı için bir yenilgi olur.’ Siyasi süreci başlatmak için 2 kişiye ihtiyaç var. Tıpkı tangoda olduğu gibi. Ancak onlar tango değil break dans yapıyor” diye konuştu.

Lavrov, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyonların devam edeceğine de vurgu yaparak, “Hedeflerimizi gözden geçirmek için hiçbir neden görmüyoruz” diye konuştu.

Lavrov ayrıca, bazı Batılı ülkelerin bakanlarının AGİT toplantısına katılmadığını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ise toplantı öncesi düzenlenen gayriresmi akşam yemeğine katılımının ardından Üsküp'ten ayrıldığını hatırlattı. Lavrov, “Bu etkinlikte Ukraynalı Bakan, Polonya'nın ve Baltık ülkelerinin bakanları yoktu. Anladığım kadarıyla Blinken ve Borrell (Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi) de ayrıldı. Bunlar neden oluyor? Sanırım bununla Rusya'yı tecrit etme niyetlerini vurguluyorlar. Bence onlar korkak, gerçeklerle dürüst bir konuşma yapmaktan korkuyorlar. Mevkidaşım Blinken kaçtı, ben hiçbir yere kaçmadım” dedi. Blinken ve Borrell ile ikili görüşme yapma ihtimalinin zaten hiç olmadığını da söyleyen Lavrov, “Eldeki gerçeklerle dürüstçe bir görüşme yapılması imkansız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da başlayan iç savaşın ardından imzalanan Minsk anlaşmasından sonra Batılı ülkelerin bu anlaşmayı kullanarak Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde askeri planlar yürüttüğünü dile getiren Lavrov, “Karadeniz'de ABD askeri üssü, Azak Denizi'nde İngiliz üssü kurulması planlanıyordu. Haritayı gözünüzün önüne getirirseniz bu hiçbir şartta kabul edilebilir değil. Rusya için kabul edilemez riskler oluşturuyordu” diye konuştu.