BIST 8.026
DOLAR 28,87
EURO 31,48
ALTIN 1.924,53
HABER /  DÜNYA

Fransa'da skandal Gazze kararı! Yasaklandı

Fransa'da skandal Gazze kararı! Yasaklandı

Fransa'de Nice kentinin bağlı olduğu Alpes-Maritimes Valiliği, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanması talebiyle yarın kentte düzenlenmesi planlanan gösteriye, "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle yasak getirdi.

Abone ol

Fransa'de Nice kentinin bağlı olduğu Alpes-Maritimes Valiliği, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Nice'te yarın Gazze'de barış sağlanması amacıyla 06 Topluluğu'nun organizatörlüğünde yapılması beklenen gösteriyi yasakladığını duyurdu.

KAMU DÜZENİNİ BOZMA RİSKİ TAŞIDIĞI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlarla bağlantılı olarak Fransa topraklarında gerginliğin arttığı değerlendirmesine yer verilen açıklamada, "Filistinliler ve İsrailliler arasında adil ve kalıcı barış" istediğini ifade eden gösterinin organizatörlerinin, sadece Filistin halkını desteklemeyi amaçladığı yorumuna yer verilirken, gösterinin "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" ifade edildi.

Açıklamada, Nice'de 26 Kasım'da Gazze'de barış sağlanması talebiyle düzenlenen gösteride "İsrail sömürgeci, terörist, suçlu ve apartheid rejimi" ve "Soykırımı durdurun, ırkçı İsrail devletini boykot edin" yazılı afişlerin bir heykele yapıştırıldığı belirtildi.

06 Topluluğu, yarın, Gazze'de ateşkes sağlanması talebiyle Nice'te gösteri düzenlemeyi planladıklarını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli bakan katliamı havadan izledi
İsrailli bakan katliamı havadan izledi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 16 terör hedefi imha edildi
TCMB'nin açıklayacağı 2023'ün son faiz kararı 21 Aralık'ta
TCMB'nin açıklayacağı 2023'ün son faiz kararı 21 Aralık'ta
Taliban sözcüsü, Pekin Büyükelçisi olarak atandı
Taliban sözcüsü, Pekin Büyükelçisi olarak atandı
Tayyar Öz - Özlem Öz çifti ve 12 kişinin mal varlıklarına el konuldu
Tayyar Öz - Özlem Öz çifti ve 12 kişinin mal varlıklarına el konuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrıldı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için emin olmak istedik
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 7 Ekim'in tekrar yaşanmaması için emin olmak istedik
Japonya'nın skandal kararı sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme!
Japonya'nın skandal kararı sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme!
Bitcoin 38 bin 800 dolar seviyesini gördü
Bitcoin 38 bin 800 dolar seviyesini gördü
Sevilen Oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti
Sevilen Oyuncu Can Gürzap hayatını kaybetti
Bahçeli'den Filistin mesajı: Gönüllü Kudüs Sevdalıları göreve hazır
Bahçeli'den Filistin mesajı: Gönüllü Kudüs Sevdalıları göreve hazır
Zatıba memuru Seçil Erzan'a 500 bin dolar vermiş 1 koyarsak 4 alırsın
Zatıba memuru Seçil Erzan'a 500 bin dolar vermiş 1 koyarsak 4 alırsın