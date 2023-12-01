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Hatayspor ile Antalyaspor'un gol düellosunda kazanan çıkmadı

Hatayspor ile Antalyaspor'un gol düellosunda kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile Antalyaspor arasındaki mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

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Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, Antalyaspor'u ağırladı.

6 gole sahne olan mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 19'da Carlos Strandberg, 62'de Kerim Alıcı ve 71'de Guy-Marcelin Kilama kaydetti.


Konuk takımın sayılarını 35'te Erdoğan Yeşilyurt ile 57 ve 88'de (P) Adam Buksa kaydetti.

Safuri kaleye geçti

File bekçisi Helton Leite'nin 90. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Antalyaspor'da kaleye orta saha oyuncusu Ramzi Safuri geçti.

Bu sonuçla birlikte puanını 18'e yükselten Hatayspor ligdeki bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek.

20 puana ulaşan Antalyaspor ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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