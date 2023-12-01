Ümit Özdağ'ın İranlı Ramin Saeidi'yle yazışmaları ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı. Özdağ'ın, Ambargo TV çalışanı İranlı tutuklu Ramin Saeidi ile yazışmaları da ortaya çıktı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlattı.

Ümit Özdağ'ın algı operasyonları yapan iranlı tutuklu saeidi ile yazışmaları ortaya çıktı

Sosyal medya platformlarında 'gazetecilik' adı altında mülteciler üzerinden algı operasyonuna girişen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Ambargo TV'nin çalışanı İranlı Ramin Saeidi ile yazışmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında yapılan siber araştırma sonuçları ve dijital materyal incelemeleri sonucu ortaya çıktı.

İnternette, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada toplanan deliller, yapılan siber araştırma sonuçları ve dijital materyal incelemeler sonucu kan donduran yazışmalar soruşturma dosyasına yansıdı.

Batuhan Çolak, Serkan Kafkas, Adem Enes Gezer ve Murat Erkek gibi isimlerin başını çektiği internette, sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma niteliğinde paylaşımlar yapıldığının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada detaylar ortaya çıkmaya başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme (TCK m. 216/1), halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK m. 217/A) suçlarından başlatılan soruşturma genişletildi.

Soruşturma dosyasında Süha Çardaklı, Hüseyin Dicle, Ramin Saeidi, Eray Ertürk, Ahmed Abdelaal, Adem Enes Gezer, Murat Erkek, Batuhan Çolak, Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Serdar Sönmez, Ümit Yasin Perinçek, Efe Emirhan Konaşoğlu, Ali Derviş Antal, Kutluhan Erol, Kutsal Yusuftaş, Abdullah Aslan, Abdulrazak Çoban, Kemal Muhammet Karaçuka, Mahmud Elosman, Muhammed Elmuhammed, Furkan Güngör, Anıl Berkay Çetin, Adnan Özer Koş, Furkan Özbek, Harun Aytekin, Seval Göçer, Ayşe Toprak, Nilgün Tap ve Hikmet Kemal Köse gibi isimler yer aldı.

'Ramin bunu revize edelim, benim konuşmamı en sona al'

Savcılık tarafından dijital materyallerin incelenmesinde iddia konusu suça ilişkin Ramin Saeidi’nin sosyal medya hesabını kullandığı tespit edildi. İran uyruklu tutuklu Ramin Saeidi’nin dijital materyallerinin incelenmesinde soruşturmaya konu sosyal medya hesabının kullanımı ile ilgili Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile yazışmalarının olduğu tespit edildi. Ramin Saeidi ile Ümit Özdağ’ın dosyaya yansıyan yazışmalarından bazıları şu şekilde:

"05/07/2021 tarihindeki yazışmalar:

Ramin: Selam, Hocam ben malzemeleri yeniden gözden geçirip Bekir Ali beyle Whatsappdan atıp

değerlendireceğiz... Saygılar...

Ümit ÖZDAĞ: Tamam bekliyorum.

Ramin: Hocam bir video yaptım uygun bulduysanız yayınlayın.. değişiklik gerekirse yaparım.. Suriyelileri siyah beyaz yaptım... ayyıldız baştan eklemiyorum ki her kes izlesin... yoksa bazıları başta ayyıldız görünce izlemezler

Ümit ÖZDAĞ: Ramin bunu revize edelim, Benim konuşmamı en sona al

Ümit ÖZDAĞ: Kilis bölümünü çıkar, kalacağım diyen Suriyelileri çıkar, işsiz Türkler ile başlasın ve devam etsin.

01/08/2021 tarihindeki yazışmalar:

Ramin: ambargo.tv, ambargo.com, ambargo.org, ambargo.org.tr birini kapsak fena olmaz, ileride işimize yarar.

Ümit Özdağ: Sen al ben parasını veririm.

Ramin: Tamam hocam yarın hallederim.”