BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  EKONOMİ

Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi

Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamındaki başvurularda, konusu 3 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, bu miktarı aşanlarda merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.

Abone ol

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.​​​​​​​

Buna göre, düzenleme kapsamına giren başvurularda, konusu 3 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 3 milyon lirayı aşanlarda ise merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.

Bugüne kadar 750 bin lira sınırı gözetiliyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya'da enflasyonla mücadele! 13,2 trilyon yenlik ek bütçe onaylandı
Japonya'da enflasyonla mücadele! 13,2 trilyon yenlik ek bütçe onaylandı
Ayvalık açıklarında 48 göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 48 göçmen yakalandı
9 ilde eş zamanlı "Kahramanlar" operasyonu: 88 Bölücü terör örgütü mensubu yakalandı
9 ilde eş zamanlı "Kahramanlar" operasyonu: 88 Bölücü terör örgütü mensubu yakalandı
Çocukların cinayetle biten kavgasında kan donduran detaylar
Çocukların cinayetle biten kavgasında kan donduran detaylar
Düzce’de apartman dairesinde yangın çıktı
Düzce’de apartman dairesinde yangın çıktı
Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
Miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı
Miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı
Emet’te iki muhtar arasında silahlı kavga
Emet’te iki muhtar arasında silahlı kavga
Esenyurt'taki tekel bayisi cinayetinde Batuhan Bayındır'ın ailesi, 3 milyon TL karşılığında şikâyetini geri çekti
Esenyurt'taki tekel bayisi cinayetinde Batuhan Bayındır'ın ailesi, 3 milyon TL karşılığında şikâyetini geri çekti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Süleyman Soylu sorusuna yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Süleyman Soylu sorusuna yanıt
İsrailli yayın organı: İsrail ordusu otomatik üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü
İsrailli yayın organı: İsrail ordusu otomatik üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü
AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti