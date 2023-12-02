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Düzce’de apartman dairesinde yangın çıktı

Düzce’de apartman dairesinde yangın çıktı

Düzce’de 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Olay, Konuralp 505. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir apart firmasına ait olan evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler alev topuna dönen evdeki yangını kısa süre söndürdü. Soğutma çalışması yapılan evde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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