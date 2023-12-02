BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL

Miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı

Miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı

Denizli’nin Çameli ilçesinde yaşanan miras kavgasında, amcalarını sopayla döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan karı koca tutuklandı.

Abone ol

Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; Mehmet Deniz (43) ile ağabeyi Aziz D. (64) arasında miras malı olan bir tarla ve alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki kardeş arasında yaşanan miras kavgası, Aziz D.’nin eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. (25) ve Gül Yağmur D.Y. (31) ile damadı Emrah Y.’nin (27) de dahil olmasıyla taşlı sopalı kavgaya dönüştü. 3’ü kadın 5 kişi tarafından darp edilen Mehmet Deniz, aldığı darbeler sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mehmet Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Akraba katilleri JASAT’tan kaçamadı
Bir kişinin hayatını kaybettiği miras kavgasının ardından olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Denizi İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olay yerinden otomobille Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'ne kaçtıklarını belirlediği 5 şüpheliyi, Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle birlikte düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Karı koca suçlarını itiraf etti
Gözaltına alınan Aziz D., Filiz D., Yasemin D., Gül Yağmur ve Emrah Y., jandarmadaki sorgularının tamamlanmasının ardından Çameli Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden, amcaları Mehmet Deniz’i sopayla vurarak kendilerinin öldürdüğünü itiraf eden Gül Yağmur D.Y. ve kocası Emrah Y. tutuklanırken; diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Emet’te iki muhtar arasında silahlı kavga
Emet’te iki muhtar arasında silahlı kavga
Esenyurt'taki tekel bayisi cinayetinde Batuhan Bayındır'ın ailesi, 3 milyon TL karşılığında şikâyetini geri çekti
Esenyurt'taki tekel bayisi cinayetinde Batuhan Bayındır'ın ailesi, 3 milyon TL karşılığında şikâyetini geri çekti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Süleyman Soylu sorusuna yanıt
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Süleyman Soylu sorusuna yanıt
İsrailli yayın organı: İsrail ordusu otomatik üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü
İsrailli yayın organı: İsrail ordusu otomatik üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü
AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
AA kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti
Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Silahla oynarken kendini vuran 12 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Kütahya'da iki muhtar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kütahya'da iki muhtar arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
SGK, 75 uzman yardımcısı alacak
SGK, 75 uzman yardımcısı alacak
The Weeknd'den Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım
The Weeknd'den Gazze'ye 2,5 milyon dolarlık yardım
Ali Koç, Avrupa'da hezimet yaşayan futbolcularla toplantı yaptı
Ali Koç, Avrupa'da hezimet yaşayan futbolcularla toplantı yaptı
Altın fiyatları rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Altın fiyatları rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Ümit Özdağ'ın İranlı Ramin Saeidi'yle yazışmaları ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı!
Ümit Özdağ'ın İranlı Ramin Saeidi'yle yazışmaları ortaya çıktı! Soruşturma başlatıldı!