Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu, ihanet iddialarına cevap verdi!
Geçtiğimiz haftalarda bir sosyal medya kullanıcısı "Selena aldatıldı" iddiasında bulunmuştu. Yıllar önce oynadığı Selena dizisi nedeniyle aldatılan kişinin Sinem Kobal olduğu söylenmişti. Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu iddialarla ilgili konuştu.
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki gece Nişantaşı'nda bir otelden çıkarken görüntülendiler.
Gazetecileri karşısında gören çift, soruları yanıtladı.
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada bir kullanıcının Kobal'ın daha önce canlandırdığı bir karaktere gönderme yaparak ortaya attığı 'Selena aldatıldı' iddiaları sonrası oklar çifte çevrilmişti.
Bu konu hakkındaki sorulara gülerek cevap veren Kenan İmirzalıoğlu, şöyle konuştu: "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz umursamadık bile. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok.