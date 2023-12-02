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Sarıkamış eksi 10 ile buz kesti

Sarıkamış eksi 10 ile buz kesti

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye düştüğü Sarıkamış, buz kesti. Soğuktan araçların camları donarken, çatılarda buz sarkıtları oluştu.

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Kars’ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının ardından etkili olan ve hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi gördüğü Sarıkamış’ta dereler ve araçların camları buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluşurken, vatandaşlar soğuktan olumsuz etkilendi.
Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için araçlara gelen vatandaşlar, dakikalarca araçlarının buz tutan camlarını temizlemek zorunda kaldı. Havaların çok soğuduğunu ifade eden vatandaşlar, “Akşam çok soğuk oluyor. Soğuktan dolayı araçlarda buzlanma ve donma oluyor. Sabah erken araçlarımızı çalıştırıp, camları temizledikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Memleketin hali böyle, geceleri eksi 10’u buluyor” dedi.
Öte yandan, soğuk havanın etkili olduğu Sarıkamış’ta vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örtüyor. Bazı vatandaşlar ise araçlarını kapalı otoparklara çekiyor. Sarıkamış’ta hava sıcaklığı sabah erken saatlerde eksi 10 derece olarak ölçüldü. Soğuk havanın etkisinin süreceği öğrenildi.

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