BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  SPOR

Volkan Demirel kırmızı kart gördü çılgına döndü

Volkan Demirel kırmızı kart gördü çılgına döndü

Hatayspor-Antalyaspor maçı 6 gole sahne olurken, maçın son düdüğü geldiği anda Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, adeta çılgına döndü.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, müsabaka tamamlanmadan oldukça sinirli bir halde soyunma odasının yolunu tuttu. Tecrübeli teknik adam, kısa süre sonra sahaya geri döndü.

Maçın son düdüğünün ardından hakem Yiğit Arslan'a itirazlarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel kırmızı kart gördü. Bu kartın ardından Demirel, adeta çılgına döndü.

Orta saha oyuncusu kaleye geçti

Öte yandan Antalyaspor'un file bekçisi Helton Leite'nin 90. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Antalyaspor'da kaleye, orta saha oyuncusu Ramzi Safuri geçti.

ÖNCEKİ HABERLER
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
Polisten kaçtı, yakalanınca "arkadaşıma uydum" dedi!
Polisten kaçtı, yakalanınca "arkadaşıma uydum" dedi!
Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıkladı
Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıkladı
Kütahya’da kiralık araçtan uyuşturucu çıktı
Kütahya’da kiralık araçtan uyuşturucu çıktı
Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi
Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi
Japonya'da enflasyonla mücadele! 13,2 trilyon yenlik ek bütçe onaylandı
Japonya'da enflasyonla mücadele! 13,2 trilyon yenlik ek bütçe onaylandı
Ayvalık açıklarında 48 göçmen yakalandı
Ayvalık açıklarında 48 göçmen yakalandı
9 ilde eş zamanlı "Kahramanlar" operasyonu: 88 Bölücü terör örgütü mensubu yakalandı
9 ilde eş zamanlı "Kahramanlar" operasyonu: 88 Bölücü terör örgütü mensubu yakalandı
Çocukların cinayetle biten kavgasında kan donduran detaylar
Çocukların cinayetle biten kavgasında kan donduran detaylar
Düzce’de apartman dairesinde yangın çıktı
Düzce’de apartman dairesinde yangın çıktı
Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan yeni asgari ücret açıklaması
Miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı
Miras kavgasında amcalarını öldüren karı koca tutuklandı