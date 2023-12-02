Volkan Demirel kırmızı kart gördü çılgına döndü

Hatayspor-Antalyaspor maçı 6 gole sahne olurken, maçın son düdüğü geldiği anda Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, adeta çılgına döndü.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, müsabaka tamamlanmadan oldukça sinirli bir halde soyunma odasının yolunu tuttu. Tecrübeli teknik adam, kısa süre sonra sahaya geri döndü.
Maçın son düdüğünün ardından hakem Yiğit Arslan'a itirazlarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel kırmızı kart gördü. Bu kartın ardından Demirel, adeta çılgına döndü.
Orta saha oyuncusu kaleye geçti
Öte yandan Antalyaspor'un file bekçisi Helton Leite'nin 90. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Oyuncu değişikliği hakkı kalmayan Antalyaspor'da kaleye, orta saha oyuncusu Ramzi Safuri geçti.