Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı görevinden alındı

TSK'ya yönelik skandal açıklamalara imza atan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi Yönetimi, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alındı.

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Mahkeme, davanın TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı açısından pasif husumet yokluğu nedeniyle usulden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.

Kararını açıklayan mahkeme, yeni merkez konseyi seçimlerini tamamlamak üzere beş kişilik bir heyet görevlendirdi.

Görevden alınan yönetim kurulu yerine Erzurum, Malatya, Konya, Denizli ve Samsun Tabipler Odası başkanları atandı.

Karar temyiz aşamasında kesinleşinceye kadar mevcut yönetim görevine devam edecek.

Ne olmuştu?

Fincancı, PKK terör örgütününe yakınlığıyla bilinen televizyon kanalının yayınına katılarak Türk ordusunun teröristlere karşı kimyasal silah kullandığı iddialarını dile getirmişti.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 'terör propagandası yapmak' suçundan 27 Ekim 2022 tarihinde tutuklanmıştı.

1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle açılan dava, Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'yetkisizlik' kararı verilerek İstanbul'a gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca TTB Merkez Konseyi ve Fincancı'nın kuruluş amaçlarına aykırı faaliyette bulundukları gerekçesiyle görevlerine son verilmesi ve yerlerine yenilerinin seçilmesi talebiyle davaname hazırlayarak, Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi.

Ankara 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konseyinin üyeleri ile avukatları katıldı.

Hakim, bu duruşmada dosyanın karara bağlanacağını söyledi ve avukatlara söz verdi. Avukatlar, başsavcılığın TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınması talebinin reddedilmesini istedi. Kararını açıklayan hakim, TTB Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine hükmetti.