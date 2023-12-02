BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Villa kiralayıp uyuşturucu üretmişler!

Villa kiralayıp uyuşturucu üretmişler!

İstanbul Eyüpsultan'da kiraladıkları villada kurdukları sera sistemiyle uyuşturucu imal ettikleri belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 2 kişinin kiraladıkları villada uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, evde sera sistemiyle uyuşturucu madde üretildiğini tespit etti.

Operasyonda, 200 kök skunk bitkisi, 145 kilo işlenmeye hazır skunk bitkisi, 3 hassas terazi, 3 havalandırma cihazı ve havalandırma motoru, 26 tabanca fişeği, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde ve imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Öte yandan kiraladıkları eve kaçak yolla elektrik bağladıkları belirlenen şüphelilerin, dikkat çekmemek için çevrelerine hobi bahçesi yaptıkları imajını oluşturmaya çalıştıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan M.F.M ve N.G, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 107. kez karşılaşacak
Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 107. kez karşılaşacak
Depremde ailesini kaybeden genç kadın, ampute olan bacağıyla babasından kalan fabrikanın başına geçti
Depremde ailesini kaybeden genç kadın, ampute olan bacağıyla babasından kalan fabrikanın başına geçti
Sarıkamış eksi 10 ile buz kesti
Sarıkamış eksi 10 ile buz kesti
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak: Başkanlık için 2 aday
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak: Başkanlık için 2 aday
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı görevinden alındı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı görevinden alındı
Sahile ölü Caretta deniz kaplumbağası vurdu
Sahile ölü Caretta deniz kaplumbağası vurdu
Anadolu Efes Kızılyıldız deplasmanında kayıp
Anadolu Efes Kızılyıldız deplasmanında kayıp
Volkan Demirel kırmızı kart gördü çılgına döndü
Volkan Demirel kırmızı kart gördü çılgına döndü
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
Polisten kaçtı, yakalanınca "arkadaşıma uydum" dedi!
Polisten kaçtı, yakalanınca "arkadaşıma uydum" dedi!
Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıkladı
Ekmeğe zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıkladı
Kütahya’da kiralık araçtan uyuşturucu çıktı
Kütahya’da kiralık araçtan uyuşturucu çıktı