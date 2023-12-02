BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  SEÇİM

Bakan Yardımcısı istifa edip AK Parti'den aday adayı oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Yardımcısı istifa edip AK Parti'den aday adayı oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu duyurdu.

Abone ol

AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti'den aday adayı olduğunu duyurun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 ilçesinde, insanlarıyla, kültürel zenginlikleriyle, doğal güzellikleriyle özel bir ahenk oluşturan kardeşlik şehrimize hizmet etmek hedefiyle, bugün itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevimden istifa ederek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. Her zaman olduğu gibi bu önemli süreçte de beni sevgiyle bağrına basan hemşehrilerimin destek ve teveccühüne talibim" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da yangın! Kahve imalatçısında yangın çıktı
İstanbul'da yangın! Kahve imalatçısında yangın çıktı
KADEM Sanat'ın öykü yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
KADEM Sanat'ın öykü yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
Maltepe'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Maltepe'de iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Villa kiralayıp uyuşturucu üretmişler!
Villa kiralayıp uyuşturucu üretmişler!
Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 107. kez karşılaşacak
Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 107. kez karşılaşacak
Depremde ailesini kaybeden genç kadın, ampute olan bacağıyla babasından kalan fabrikanın başına geçti
Depremde ailesini kaybeden genç kadın, ampute olan bacağıyla babasından kalan fabrikanın başına geçti
Sarıkamış eksi 10 ile buz kesti
Sarıkamış eksi 10 ile buz kesti
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak: Başkanlık için 2 aday
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak: Başkanlık için 2 aday
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı görevinden alındı
Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı görevinden alındı
Sahile ölü Caretta deniz kaplumbağası vurdu
Sahile ölü Caretta deniz kaplumbağası vurdu
Anadolu Efes Kızılyıldız deplasmanında kayıp
Anadolu Efes Kızılyıldız deplasmanında kayıp
Volkan Demirel kırmızı kart gördü çılgına döndü
Volkan Demirel kırmızı kart gördü çılgına döndü