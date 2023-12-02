Yarış motosikletlerini çalıp gezdi, yakalanınca bakın ne dedi!

Adana'da bir şahıs düz kontak yoluyla çaldığı yarış motosikletlerinden biriyle gezerken yakalandı. Yakalanan şüpheli, "Alkolün etkisindeydim, yolda yürürken motosikletleri görüp beğendim" dedi.

Abone ol

Hakan Ö. (19) 25 Kasım günü Mahfesığmaz Mahallesi'nde B.Ç.’ye ait yaklaşık 200 bin TL değerindeki yarış motosikletini düz kontak yaparak apartmanın otoparkından çaldı. Hakan Ö, çaldığı motosiklet ile 2 kilometre gezdikten sonra başka bir apartmanın bahçesine park etti. Şüpheli şahıs motosikleti park ettikten sonra kıyafetiyle parmak izlerini silerek bölgeden uzaklaştı. Şüphelinin çaldığı ve parmak izlerini sildiği anlar anbean kameralara yansıdı.

Aynı bölgede gezinen Hakan Ö., bu seferde Güzelyalı Mahallesi'nde Ö.D.’ye ait yarış motosikletini de düz kontak yaparak çaldı.

İhbarların üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek Hakan Ö.’ün Turgut Özal Bulvarı üzerinde gezdiğini belirledi. Bunun üzerine polisler şüpheli motosiklet ile gezdiği anda şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki sorgusundan suçunu kabul eden Hakan Ö., “Alkolün etkisindeydim. Yolda yürürken motosikletleri görüp, beğendim” diyerek kendisini savundu.

Adliyeye sevk edilen Hakan Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.