Nazilli'deki inşaat hırsızları jandarmadan kaçamadı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir inşaattan demir beton kalıbı çalan 2 hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Olay, Dallıca Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir inşaattan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 120 adet demir beton kalıbı çalındı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılabilmesi için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık şüphelilerinin Ö.K. ve M.İ. olduğu tespit edildi. Hırsızlık şüphelileri jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.