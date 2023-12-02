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Düzce'de yakalanmamak için yorganların içine saklandı

Düzce'de yakalanmamak için yorganların içine saklandı

Düzce’de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda evin bodrumunda yorganların içine saklanan ve hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

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Düzce İl Emniyet Müdürlüğü aranan şahıslar şube müdürlüğü ekiplerince Ağa Mahallesi’nde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda hakkında 20 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C. B. Polis ekiplerinin başarılı operasyonu ile yakalandı. Evin bodrumunda yorganların içine saklanan şahıs başarılı operasyon sonrasında yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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