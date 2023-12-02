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Kayseri'de yufka yapan kadınların hedefi dünyaya açılmak

Kayseri'de yufka yapan kadınların hedefi dünyaya açılmak

Kayseri'de bulunan Kocasinan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ndeki kadınlar; ürettikleri yufka ve bebeklerle hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de vatandaşları doğal ekmekle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Felahiye ilçesinde belediyenin kurduğu tandır ekmeği ve yufka üretim tesisi, ilçe kadınlarına ekmek kapısı oldu. 17 kadının istihdam edildiği imalathanede, doğal yufka ekmeği üretiliyor. Tesis hakkında bilgi veren Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, "Yufka imalathanesi ve yöresel Felahiye´ye özel yapılan tandır ekmeği imalatı yapılıyor. Yöremizdeki insanlarımıza hizmet veriyor. Kısa süre önce açılmasına rağmen ay sonuna kadar siparişlerimiz dolu" dedi.

Vatandaşlarından yoğun talep geldiğini belirten Başkan Coşkun, "Annelerimizin, ablalarımızın yaptığı gibi yufka ve tandır ekmeği yapıyoruz. Esas gayemiz ticaret yapıp para kazanmak değil.  Amacımız, yörenin insanlarına katkı sağlamaktır. Burada 17 kişi çalışıyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda farklı yöresel hizmetleri yaparak, pazarlayacağız. İnsanlarımızı burada istihdam ederek, aile bütçelerine katkıda bulunmalarını sağlayacağız. Günlük  200 kilo un kullanarak yufka yapıyoruz" diye konuştu.

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