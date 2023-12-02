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İstanbul'da kiraladıkları villada uyuşturucu üreten 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da kiraladıkları villada uyuşturucu üreten 2 şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da kiraladıkları villada kurdukları sera sistemiyle uyuşturucu imal ettikleri belirlenen 2 kişi tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede 2 kişinin kiraladıkları villada uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilere yönelik fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, evde sera sistemiyle uyuşturucu madde üretildiğini tespit etti. Operasyonda, 200 kök skunk bitkisi, 145 kilo işlenmeye hazır skunk bitkisi, 3 hassas terazi, 3 havalandırma cihazı ve havalandırma motoru, 26 tabanca fişeği, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde ve imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Öte yandan kiraladıkları eve kaçak yolla elektrik bağladıkları belirlenen şüphelilerin, dikkat çekmemek için çevrelerine hobi bahçesi yaptıkları imajını oluşturmaya çalıştıkları öğrenildi. Gözaltına alınan M.F.M ve N.G, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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