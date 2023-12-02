BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha! Kötü haberler peş peşe geliyor

Fenerbahçe'de bir sakatlık şoku daha! Kötü haberler peş peşe geliyor

Fenerbahçe'nin bu sezon sakatlıklarla başı belada. Yıldızlarını yavaş yavaş takıma kazandırmayı hedeflerken Fenerbahçe bir sakatlık şoku daha yaşadı!. Danimarka’daki maçta Bright Osayi-Samuel’den kötü haber geldi.

Abone ol

Serdar Aziz, Djiku, Becao, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Fred... Bu isimler Fenerbahçe'de sakat olan bazı isimler sadece... Cengiz Ünder son Nordsjaelland maçıyla dönse de yıldızlarından Kanarya uzun süre ayrı kaldı.

Sarı-Lacivertliler, sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan oyuncuların dönmesini beklerken, her maç kötü haberler gelmeye devam ediyor. Karagümrük mücadelesinde Ferdi Kadıoğlu baldırına aldığı darbe nedeniyle Nordsjaelland karşısında oynayamamıştı.

Mert Müldür oynayabilir

6-1'lik hezimette Fenerbahçe sadece 3 puanı değil, yıldızını da kaybetti! Danimarka’daki maçta Bright Osayi-Samuel’in de sakatlık yaşadığı kaydedildi. Nijeryalı’nın durumu henüz netlik kazanmadı. Ancak pazartesi günkü Sivasspor maçında Mert Müldür’ün forma giyme ihtimali yüksek.

ÖNCEKİ HABERLER
EPDK yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
EPDK yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Uzmanlar açıkladı, Akciğer Kanseri görülme sıklığı arttı
Uzmanlar açıkladı, Akciğer Kanseri görülme sıklığı arttı
Yargıtay'dan işçiye izin müjdesi! Birikmiş izin ücreti zamlı yatacak
Yargıtay'dan işçiye izin müjdesi! Birikmiş izin ücreti zamlı yatacak
Marmara hamsisinden sonra Karadeniz hamsisinde de bolluk yaşanıyor!
Marmara hamsisinden sonra Karadeniz hamsisinde de bolluk yaşanıyor!
Yediği kurşunla felç olan Eyüp, yaşama basketbolla tutundu
Yediği kurşunla felç olan Eyüp, yaşama basketbolla tutundu
Güney Kore, ilk yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi!
Güney Kore, ilk yerli askeri casus uydusunu yörüngeye gönderdi!
İstanbul'da kiraladıkları villada uyuşturucu üreten 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da kiraladıkları villada uyuşturucu üreten 2 şüpheli tutuklandı
EURO 2024'te A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor! Kura çekimi bugün saat kaçta?
EURO 2024'te A Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor! Kura çekimi bugün saat kaçta?
Yarış motosikletlerini çalıp gezdi, yakalanınca bakın ne dedi!
Yarış motosikletlerini çalıp gezdi, yakalanınca bakın ne dedi!
Kayseri'de yufka yapan kadınların hedefi dünyaya açılmak
Kayseri'de yufka yapan kadınların hedefi dünyaya açılmak
İzmir'de 10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi
İzmir'de 10 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi
Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı
Adana’da 11 milyon 361 adet doldurulmuş sigara yakalandı