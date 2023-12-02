Yaya geçidinde servisin çarptığı 21 yaşındaki Esra'ya acı veda

Bursa’da işe giderken yaya geçidinde servis aracının altında kalarak can veren 21 yaşındaki Esra Uzun gözyaşlarıyla toprağa verildi. Trafik ışıklarında hem araca hem de yayalara yeşil ışık yanarken, vatandaşlar ölüm saçan yolda tedbirlerin arttırılmasını istedi. Sürücü ise gözaltına alındı.

Abone ol

Kaza, saat 7.30 sıralarında Gürsu ilçesine bağlı 35’lik yolda meydana geldi. 21 yaşındaki Esra Uzun çalıştığı tekstil atölyesindeki işine gitmek için sabah saatlerinde hazırlanıp evden çıktı. Dört yol ağzına gelen geç kız, yolun karşısına geçmek için trafik ışığının yeşile dönmesini bekledi. Kendisine yeşil ışık yandığında karşıya geçen Esra Uzun Memduh Y., idaresindeki 16 S 5013 plakalı servis aracının çarpmasıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

Cansız bedeni yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edilen Esra Uzun’un cenazesi, Merkez Camiinde kılınan namazın ardından, Yeni Mezarlığa defin edildi. Kızları son kez gören yakınları ise göz yaşlarına hakim olamadı.

‘Hatalı lambalar ölüm saçıyor’



Kavşakta hem yaya hem de araçlara yeşil ışığın aynı anda yandığını belirten Esra Uzun’un akrabası, “Bu sabah Esra kızımız işe gitmek için evden çıktı. Buradaki yola geldiğinde yeşil ışık sonrası karşıya geçmek istedi. Aynı anda araçlara da yeşil yanan ışıklar böyle bir kazaya sebep oldu. Maalasef genç kızımızı hayattan kopardı. Biz yetkililerden bu durumun düzeltilmesini ve başka canların yanmamasını istiyoruz” diye konuştu. Öte yandan kavşakta dönüşlerde yeşil ışık yansa bile araçların yayalara öncelik vermesi gerektiğini ifade eden tabelaların bulunması da dikkat çekti.