BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul’da madde bağımlısı genç annesini darp etti, mahalleli ayağa kalktı

BAHÇELİEVLER'de ailesi ile yaşayan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, annesine küfürler savurup yumrukla darp etti. Olay sonrası polis şahsı gözaltına alırken, annesi ise hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Abone ol

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle yaşayan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs krize girince, annesine bağırarak küfürler savurmaya başladı.

Panikleyen kadın kendini bir odaya kilitlese de şahıs, camdan dışarı çıkarak küfür ve tehditlerine devam etti. Bir süre sonra kapıyı açan şahıs, annesini yumrukla darp etmeye başladı.

Madde bağımlısı genç gözaltına alındı

Kadının yardım çığlıkları sonrası ihbar üzerine olay yerine Motosikletli Polis Timleri sevk edilirken, mahalleli de dışarı çıktı.

Şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yumrukla darp ettiği annesi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu, ihanet iddialarına cevap verdi!
Foto Galeri Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu, ihanet iddialarına cevap verdi! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bilecik'te 208 çiftçiye 10 ton yonca tohumu verildi
Bilecik'te 208 çiftçiye 10 ton yonca tohumu verildi
CHP'de belediye başkan aday adaylığı süreci devam ediyor! Mansur Yavaş başvurusunu bugün yapıyor
CHP'de belediye başkan aday adaylığı süreci devam ediyor! Mansur Yavaş başvurusunu bugün yapıyor
Kuzey Kore'den ABD'ye: Savaş ilanı sayarız!
Kuzey Kore'den ABD'ye: Savaş ilanı sayarız!
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu, 6 şüpheli tutuklandı
İstanbul’da sahte pasaport operasyonu, 6 şüpheli tutuklandı
Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı
Bursa caddelerinde başıboş tay adeta araçlarla yarıştı
Badmintonda 2024'te 3 ayrı ligde müsabakalar yapılacak
Badmintonda 2024'te 3 ayrı ligde müsabakalar yapılacak
Eski sevgilisinin evine tabanca ve bıçakla dayanan şüpheli serbest bırakıldı
Eski sevgilisinin evine tabanca ve bıçakla dayanan şüpheli serbest bırakıldı
Şah damarı tıkanıklığı ölüm riskini artırıyor!
Şah damarı tıkanıklığı ölüm riskini artırıyor!
Dış ticarette kasım rekoru! Ticaret Bakanı Bolat, ihracat rakamlarını açıkladı
Dış ticarette kasım rekoru! Ticaret Bakanı Bolat, ihracat rakamlarını açıkladı
Altın fiyatları bir anda fırladı, rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi?
Altın fiyatları bir anda fırladı, rekor kırdı! Yükseliş sürecek mi?
Kamyonete malzeme yüklerken parmağı koptu
Kamyonete malzeme yüklerken parmağı koptu
AK Parti milletvekilleri, sahadaki "ekonomi" notlarını Genel Merkez'e aktaracak
AK Parti milletvekilleri, sahadaki "ekonomi" notlarını Genel Merkez'e aktaracak