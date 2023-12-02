KOBİ ve işletmelere 3 ay ödemesiz dönemli kredi

Şekerbank, başlattığı yeni kampanyası kapsamında KOBİ ve işletmelerin ticari faaliyetleri için nakit ihtiyaçlarını 3 ay geri ödemesiz dönem imkanı ve 36 aya varan vadelerle karşılıyor.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Bankacılığı misyonuyla KOBİ ve işletme müşterilerini her dönem destekleyen Şekerbank, başlattığı Yeni Yıl Kampanyası ile üretenlere finansman sağlamaya devam ediyor.

KOBİ ve işletmelerin finansal güçlerini artırmayı hedefleyen kampanya ile Şekerbank, müşterilerine özel avantajlar sunuyor. 31 Ocak 2024'e kadar başvuru yaparak kampanyadan yararlanacak KOBİ ve işletmeler, 3 ay ödemesiz dönem imkanı ve 36 aya varan vadelerle nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek.