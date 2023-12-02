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Seçil Erzan ve eski sevgilisi 9 ay sonra yan yana gelecek

Seçil Erzan ve eski sevgilisi 9 ay sonra yan yana gelecek

Aralarında ünlü futbolcuların ve iş insanlarının da olduğu 18 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan’ın yargılandığı davada eski sevgilisi avukat Candaş Gürol hakkında tanık olarak ifade vermesi için zorla getirilme kararı çıkarıldı. Eski sevgililer 9 ay sonra yeniden yan yana gelecek.

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Aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve iş insanlarının da olduğu 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan 11 Nisan günü tutuklandı. Gözaltına alındığında polise teslim ettiği cep telefonu incelenen Seçil Erzan’ın 12 Mart tarihinde “Avukat Candaş” olarak kayıtlı olan sevgilisi Candaş Gürol ile yazışmaları ortaya çıkmıştı. Mesajlarda Candaş Gürol’un Erzan’dan ayrıldığı Erzan’ın ise, “Seni sevdim” dediği görülmüştü.

“Sürekli evde buluşup dışarıdan yemek söylüyorduk"

Milliyet'in haberine göre Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Candaş Gürol, Seçil Erzan’ın eski sevgilisi olduğunu ve ciddi bir ilişkileri olduğunu söyledi. Gürol, “2023 yılının şubat ayında, nişanlanmayı planlarken ocak ayında nişanı iptal edip şubat ayında da ilişkimi tam olarak sonlandırdım. Bu arada Seçil’i ne zaman arasam gerek evinde olsun gerek iş yerinde olsun arka fonda bir bağırış çağırış olduğunu duyuyordum. Ama kim olduğunu bilmiyordum” demişti.

Erzan ile ilişkilerinin son zamanlarında dışarıda hiç buluşmadıklarını anlatan Gürol, “Sürekli evde buluşup dışarıdan yemek söylüyorduk. Şu an düşündüğümde birilerinden kaçtığını anlıyorum. Ancak o zamanlar kesinlikle anlamamıştım” dedi.

9 ay sonra aynı salonda olacaklar

Candaş Gürol ifade vermesi için şimdi de mahkemeye tanık olarak çağırıldı. Davanın tutuklu dosya olduğu gerekçesiyle mahkeme Candaş Gürol’un da arasında olduğu 12 kişi hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Seçil Erzan’ın 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılamasının ikinci duruşmasına Candaş Gürol da katılacak. İkili tam 9 ay sonra yeniden yan yana gelecek.

Biri sanık sandalyesinde diğeri tanık kürsüsünde

Ancak bu kez Seçil Erzan duruşma salonuna elleri kelepçeli olarak girip sanık sandalyesine otururken, eski sevgilisi Candaş Gürol ise tanık olarak izleyici sırasında oturacak. İfadesi başladığı zaman tanık kürsüsüne çıkacak olan Gürol’a mahkeme izin verirse Seçil Erzan da soru sorabilecek.

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