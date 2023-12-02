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Bursa'da 153 yıllık tarihi mekan alevlere teslim oldu

Bursa'da 153 yıllık tarihi mekan alevlere teslim oldu

Bursalıların 90 ve 2 binli yıllarda eğlence konusunda uğrak mekanlarından olan ve son yıllarda harabeye dönen Muradiye'deki 153 yıllık Dönence binasında çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Yahşibey Mahallesi üzerinde bulunan ve bir dönem Bursalıların uğrak mekânı olan ‘Dönence Kafe’nin içindeki baraka alev alev yandı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 11 ekibi sevk edildi.

Alevler, kısa sürede çevreye sirayet etmeden kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı inceleme neticesinde, baraka içerisinde erkek olduğu düşünülen yanmış ceset bulundu. Cesedin kimliği henüz belirlenemezken, polisler olayla ilgili tahkikat başlattı.Ayrıca, yangının çıkış sebebi de araştırılıyor.
Dönence binası geçtiğimiz yıllarda da 3-4 defa yanmıştı.

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