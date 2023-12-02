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Kilosu 50 liradan satılan hamsi için kuyruk oluşturdular

Kilosu 50 liradan satılan hamsi için kuyruk oluşturdular

Eskişehir’de farklı esnaflarda kilosu 50 liraya satılan hamsi balığı için vatandaşlar kuyruğa girdi.

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Kentte merkeze bağlı Odunpazarı ilçesinde bulunan bazı balıkçı esnafı hamsinin kilosunu 50 liraya indirdi. Çevreden geçen onlarca vatandaş hafta sonunda balık tüketme amacıyla hamsideki indirimli fiyatı görüp kuyruk oluşturdu. Balık kuyruğunun Köprübaşı Caddesine kadar uzadığı görülürken, vatandaşların soğuk havaya rağmen beklemesi dikkat çekti. Kuyrukta bekleyen çoğu vatandaşın yaşlı olduğu göze çarparken, balıkçı esnafı fiyatının uygun olmasından dolayı kalabalık oluştuğundan bahsetti. Bölgedeki diğer balıkçı esnaflarda kilosu 100 liraya satılan hamsi yerine indirimli fiyat fırsatını değerlendirdiklerini dile getiren bazı vatandaşlar, soğukta beklemenin kendilerini zorlamadıklarını ifade etti. Vatandaşlar, genellikle bir kilogram hamsi aldıklarından da söz etti.

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