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Adana'da "4. Havacılık Festivali" düzenlendi

Adana'da "4. Havacılık Festivali" düzenlendi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde "4. Havacılık Festivali" gerçekleştirildi.

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Kelaynak Havacılık Kulübü Pisti'nde özel bir okul tarafından düzenlenen festivalde eğitimde kullanılan bazı uçaklar sergilendi.

Uçakları inceleyerek yetkililerden bilgi alan öğrenciler, pilot eşliğinde uçuş keyfi de yaşadı.

Okulun Uçak Gövde ve Motor Bölüm Başkanı Halil Özbay, festivalin amacının havacılık konusunda öğrencilerini bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Verimli bir gün geçirdiklerini aktaran Özbay, öğrencilerin festivalde uçakları ve teknik donanımlarını yakından görme şansı bulduğunu belirtti.

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