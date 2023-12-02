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Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı!

Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı!

Tayland'ın ulusal hava yolu şirketi Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı.

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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Thai Airways ile İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı hava yolu şirketi sayısı 99'a yükseldi.

Bangkok Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı merkezli Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na direkt uçuşlarını, 321 koltuklu ve 2 sınıflı A350-900 tipi uçaklarla düzenliyor. 1 Aralık günü saat 23.45'te Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkan TG900 numaralı uçak, bugün 06.05'te İstanbul'a ulaştı.

Operasyonlarına 1960'da başlayan Thai Airways, küresel hava yolu birliği Star Alliance'ın kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Tayland'ın en büyük filosuna sahip olan Thai Airways, Bangkok'taki merkezi üzerinden Avrupa ile Asya Pasifik, Kuzey Asya, Güneydoğu Asya ve Avustralya arasında kapsamlı bir bağlantı kuruyor. Thai Airways'ın Bangkok'tan İstanbul'a günlük düzenlediği direkt uçuşlar iki ülkenin turizmine katkı sağlarken İstanbul Havalimanı'nın "küresel aktarma merkezi" olma potansiyeli de her geçen gün artıyor.

"Thai Airways'i İstanbul Havalimanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGA Üst Yönetici (CEO) Vekili Selahattin Bilgen, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ithafen 2023 sonuna kadar 100 hava yolu şirketiyle çalışmaya başlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bilgen, Thai Airways'in İstanbul Havalimanı'nın ev sahipliği yaptığı 99. hava yolu şirketi olduğunu hatırlatarak, "Star Alliance üyesi olan Thai Airways'i İstanbul Havalimanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, Thai Airways yolcuları, Türk Hava Yollarının geniş ağı sayesinde Avrupa ve Afrika'ya da kolayca seyahat edebilecekler. Thai Aiways'ın aramıza katılmasıyla birlikte, havalimanımızın Tayland, Güney Asya ve Avustralya'dan daha fazla uçuşa ev sahipliği yapmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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