BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sazan sarmalıyla 1 milyon 475 bin TL dolandırdılar!

Sazan sarmalıyla 1 milyon 475 bin TL dolandırdılar!

Tunceli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, "sazan sarmalı" yöntemini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşayan bir vatandaşın 1 milyon 475 bin lira dolandırıldığı şikayetinde bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık olayına karışan zanlıların Mersin ve Batman'da yaşadığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, daha sonra polis ekiplerince Tunceli'ye getirildi.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların "sazan sarmalı" yöntemini kullanarak 437 nitelikli dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Motosiklet hırsızlıkları aydınlatıldı
Motosiklet hırsızlıkları aydınlatıldı
Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı!
Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı!
Adana’da uyuşturucu operasyonu yapıldı, 2 kişi tutuklandı
Adana’da uyuşturucu operasyonu yapıldı, 2 kişi tutuklandı
Servet Çetin, Fenerbahçe maçı için iddialı konuştu
Servet Çetin, Fenerbahçe maçı için iddialı konuştu
Seçil Erzan ve eski sevgilisi 9 ay sonra yan yana gelecek
Seçil Erzan ve eski sevgilisi 9 ay sonra yan yana gelecek
Köpeklerden korkup çıktığı direkte mahsur kaldı
Köpeklerden korkup çıktığı direkte mahsur kaldı
Seçil Erzan'ın evinden çıkan yeni liste! Fatih Terim'e 1.5 milyon dolar ödendiği yazıyor
Seçil Erzan'ın evinden çıkan yeni liste! Fatih Terim'e 1.5 milyon dolar ödendiği yazıyor
Bursa'da 153 yıllık tarihi mekan alevlere teslim oldu
Bursa'da 153 yıllık tarihi mekan alevlere teslim oldu
Kilosu 50 liradan satılan hamsi için kuyruk oluşturdular
Kilosu 50 liradan satılan hamsi için kuyruk oluşturdular
Sağ eli ve sol bacağını kaybetti, yaşam sevincini kaybetmedi
Sağ eli ve sol bacağını kaybetti, yaşam sevincini kaybetmedi
Oyuncak silahla sosyal medya için görüntü çeken gençler, polisi alarma geçirdi
Oyuncak silahla sosyal medya için görüntü çeken gençler, polisi alarma geçirdi
KOBİ ve işletmelere 3 ay ödemesiz dönemli kredi
KOBİ ve işletmelere 3 ay ödemesiz dönemli kredi