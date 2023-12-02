Carlo Ancelotti, "Arda Güler gidiyor mu?" sorusuna cevap verdi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, geçirdiği sakatlıklar sonrası Arda Güler'in başka bir takıma kiralanacağı iddialarını yalanladı. Oldukça net konuşan İtalyan hoca, "Arda Güler'in geleceği burada ve çok iyi işler yapacak, çünkü olağanüstü bir yeteneği var." dedi.

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Transferi sonrası yaşadığı peş peşe sakatlıklar nedeniyle Real Madrid forması giyemeyen Arda Güler'in başka bir takıma kiralanacağı yüksek sesle konuşulmaya başlanmıştı.

Eflatun-beyazlıların hocası Ancelotti, net bir şekilde genç yıldızın Madrid'de kalacağını belirtti.

İspanyol basınında çıkan "Arda Güler kiralanacak" haberlerine net cevap veren Ancelotti açıklamasında, "Sakin ve huzurlu. Hepsi bu kadar. Sakatlık sonrası bir oyuncunun etkilenmesi gayet normal. Burada yeni ve takıma katkıda bulunmak istiyor. Sakatlanan oyuncu için o ana dayanmak her zaman zordur... Arda Güler'in geleceği burada ve çok iyi işler yapacak, çünkü olağanüstü bir yeteneği var." ifadelerini kullandı.

Sağlık ekibi yaptığı son toplantıda milli yıldızın hazır olmak için uzun bir tedavi sürecinin olduğu kararına vardı.

Sakatlığı gizemini koruyan Güler'in sağ uyluk kasından sakatlandığı tahmin ediliyor.