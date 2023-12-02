BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mevlitte yedikleri pilavdan zehirlendiler!

Mevlitte yedikleri pilavdan zehirlendiler!

Çorum’un Osmancık ilçesinde yedikleri tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Abone ol

Olay, Gürleyik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir hayırsever tarafından okutulan mevlidin ardından yemek verildi. Akşam saatlerinde Osmancık Devlet Hastanesine baş dönmesi, bulantı kusma şüphesiyle ilk belirlemelere göre 17 kişi başvurdu. Başvuran kişilerin mevlitte verilen tavuklu pilavdan yediği öğrenildi. Hastaneye gelen kişiler zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Tetkikleri yapılan vatandaşların tedavileri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Etna Yanardağı yine lav ve kül püskürttü
Etna Yanardağı yine lav ve kül püskürttü
Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri!
Bursa Deniz Otobüslerinde yeni sefer iptalleri!
Para milli sporcular bu yıl 296'sı altın 841 madalya kazandı!
Para milli sporcular bu yıl 296'sı altın 841 madalya kazandı!
Mehmetçik, teröristlerin mağarasında çok sayıda malzeme ele geçirdi
Mehmetçik, teröristlerin mağarasında çok sayıda malzeme ele geçirdi
Muş'ta sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Muş'ta sis etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşadı
Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı!
Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı!
Traktörü, kamyonetleri, tarım aletleri... Hepsi yandı!
Traktörü, kamyonetleri, tarım aletleri... Hepsi yandı!
Osmancık’ta 17 kişi yedikleri pilavdan zehirlendi
Osmancık’ta 17 kişi yedikleri pilavdan zehirlendi
Kestane balında renk koyulaştıkça fiyatı da artıyor!
Kestane balında renk koyulaştıkça fiyatı da artıyor!
İnternetten bıçak satan şahsın evine baskın! 88 bıçak ve kılıç ele geçti
İnternetten bıçak satan şahsın evine baskın! 88 bıçak ve kılıç ele geçti
İnşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü!
İnşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü!
Carlo Ancelotti, "Arda Güler gidiyor mu?" sorusuna cevap verdi
Carlo Ancelotti, "Arda Güler gidiyor mu?" sorusuna cevap verdi