BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  GÜNCEL

Mehmetçik, teröristlerin mağarasında çok sayıda malzeme ele geçirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mehmetçik, teröristlerin mağarasında çok sayıda malzeme ele geçirdi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiklerin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Aramalarda, av tüfeği, taarruz tipi el bombası, dolu AK-47 şarjörü, 5 gece görüş cihazı, 2 telsiz, 1 sabit merkez telsizi, 3 termal şemsiye, 4 kalıp nitro-gliserin, 10 kilogram amonyum nitrat, 5 elektrikli fünye, 6 alpha-fire alıcı, 3 alpha-fire kumanda, şişme bot, kürek ve pompası, cep telefonu, 2 dijital fotoğraf makinesi, 5 metre infilaklı fitil, kol saatine tuzaklanmış zaman ayarlı EYP düzeneği, 10 mazot sobası, 3 kamera, telsiz rölesi, solar paneli, 2 jeneratör ve muhtelif yaşam malzemesi ile örgütsel doküman bulundu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dünyanın ilk beyin ameliyatına ait kafatası görenleri şaşırtıyor
Foto Galeri Dünyanın ilk beyin ameliyatına ait kafatası görenleri şaşırtıyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı!
Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı!
Traktörü, kamyonetleri, tarım aletleri... Hepsi yandı!
Traktörü, kamyonetleri, tarım aletleri... Hepsi yandı!
Osmancık’ta 17 kişi yedikleri pilavdan zehirlendi
Osmancık’ta 17 kişi yedikleri pilavdan zehirlendi
Kestane balında renk koyulaştıkça fiyatı da artıyor!
Kestane balında renk koyulaştıkça fiyatı da artıyor!
İnternetten bıçak satan şahsın evine baskın! 88 bıçak ve kılıç ele geçti
İnternetten bıçak satan şahsın evine baskın! 88 bıçak ve kılıç ele geçti
İnşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü!
İnşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü!
Carlo Ancelotti, "Arda Güler gidiyor mu?" sorusuna cevap verdi
Carlo Ancelotti, "Arda Güler gidiyor mu?" sorusuna cevap verdi
Adana'da "4. Havacılık Festivali" düzenlendi
Adana'da "4. Havacılık Festivali" düzenlendi
Denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor!
Denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor!
Engelli çiftin öyküsünü anlatan 29 ödül aldı!
Engelli çiftin öyküsünü anlatan 29 ödül aldı!
Sazan sarmalıyla 1 milyon 475 bin TL dolandırdılar!
Sazan sarmalıyla 1 milyon 475 bin TL dolandırdılar!
Motosiklet hırsızlıkları aydınlatıldı
Motosiklet hırsızlıkları aydınlatıldı