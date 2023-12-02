BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11

Dünyanın ilk beyin ameliyatına ait kafatası görenleri şaşırtıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Dünyanın ilk beyin ameliyatına ait kafatası görenleri şaşırtıyor

AKSARAY'da 10 bin 500 yıl önce genç bir kadına yönelik yapılan ilk beyin ameliyatındaki kafatası, müzede sergilenirken, ziyaretçilerini şaşırtıyor.

Dünyanın ilk beyin ameliyatına ait kafatası görenleri şaşırtıyor

Tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Orta Anadolu'nun ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'da yaşanan dünya ilkleri herkesi şaşırtıyor

112
Dünyanın ilk beyin ameliyatına ait kafatası görenleri şaşırtıyor

İlkler arasında yer alan 10 bin 500 yıl önce dünyanın ilk beyin ameliyatına ait kafatası müzedeki ziyaretçilerini şaşırtıyor. 

212
Dünyanın ilk beyin ameliyatına ait kafatası görenleri şaşırtıyor

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde bulunan Aşıklı Höyükte kazı çalışmaları her yıl aralıksız olarak devam ettiriliyor.

312
Dünyanın ilk beyin ameliyatına ait kafatası görenleri şaşırtıyor

1989 yılında başlatılan kazı çalışmalarında birçok yaşam malzemelerinin yanı sıra genç bir kadına ait kafatası bulundu.

412