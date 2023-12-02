Dünyanın ilk beyin ameliyatına ait kafatası görenleri şaşırtıyor
AKSARAY'da 10 bin 500 yıl önce genç bir kadına yönelik yapılan ilk beyin ameliyatındaki kafatası, müzede sergilenirken, ziyaretçilerini şaşırtıyor.
Tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve Orta Anadolu'nun ilk yerleşim yeri olarak bilinen Aksaray'da yaşanan dünya ilkleri herkesi şaşırtıyor
İlkler arasında yer alan 10 bin 500 yıl önce dünyanın ilk beyin ameliyatına ait kafatası müzedeki ziyaretçilerini şaşırtıyor.
Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Kızılkaya köyünde bulunan Aşıklı Höyükte kazı çalışmaları her yıl aralıksız olarak devam ettiriliyor.
1989 yılında başlatılan kazı çalışmalarında birçok yaşam malzemelerinin yanı sıra genç bir kadına ait kafatası bulundu.