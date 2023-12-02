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Osmancık’ta 17 kişi yedikleri pilavdan zehirlendi

Osmancık’ta 17 kişi yedikleri pilavdan zehirlendi

Çorum’un Osmancık ilçesinde yedikleri tavuklu pilavın ardından rahatsızlanan 17 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

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Olay, Gürleyik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir hayırsever tarafından okutulan mevlidin ardından yemek verildi. Akşam saatlerinde Osmancık Devlet Hastanesine baş dönmesi, bulantı kusma şüphesiyle ilk belirlemelere göre 17 kişi başvurdu. Başvuran kişilerin mevlitte verilen tavuklu pilavdan yediği öğrenildi. Hastaneye gelen kişiler zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.Tetkikleri yapılan vatandaşların tedavileri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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