BIST 8.026
DOLAR 28,90
EURO 31,46
ALTIN 1.924,11
HABER /  SAĞLIK

Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı!

Göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı!

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'nde 23 yaşındaki gence göğüs kafesinden alınan kıkırdakla kulak kepçesi yapıldı.

Abone ol

Doğuştan sağ kulak kepçesi olmayan 23 yaşındaki Burakhan Aşan, AFSÜ Plastik Cerrahi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salih Kavuncu'nun yaptığı ameliyat sonrası iyileşme sürecine girdi.

Göğüs kafesinden alınan kıkırdaktan yapılan doku iskeletinin kulağına yerleştirilmesi ve düzeltme olmak üzere iki aşamalı operasyon geçiren Aşan, 3 haftalık süreçten sonra yeni kulağına kavuşacak.

Operasyonu gerçekleştiren Kavuncu, AA muhabirine, Burakhan'a başarılı bir kulak ameliyatı yaptıklarını söyledi.

Bu ameliyatta çeşitli yöntemlerin olduğunu anlatan Kavuncu, "Alloplastik dediğimiz silikon veya başka türlü materyaller kullanılabildiği gibi kendi kıkırdak dokusundan da kulak oluşturulabiliyor. Şu an için bizim kliniğimizde ilk kez yaptığımız bir ameliyat." dedi.

Bu tarz hastalara çok fazla rastlandığını vurgulayan Kavuncu, şöyle konuştu:

"Hastalar bu rahatsızlığın tedavisi için bir yer bulmakta zorlanıyorlar. Burakhan da bize geç bir zamanda başvurdu. Doğuştan bu tarz kulağı hiç gelişmeyen ya da daha az gelişen hastalar oluyor. Tabii ki erken dönemde müdahale etmek gerekebiliyor. Burada vurgulamak istediğim de şu, bu sadece kozmetik bir problem değil aynı zamanda işitme ve beynin gelişimi açısından erken yaşlarda müdahale edilmesi gereken bir durum. Dolayısıyla üniversitemizde böyle bir imkanın bulunduğunu belirtmek isterim. Gecikmeden ailelerin başvurabileceği bir merkez olma ümidindeyiz."

Burakhan Aşan da anne karnında kordon dolanması sebebiyle kulağının gelişmediğini dile getirerek, "Hastaneye geldiğimde Salih hocayla karşılaştık. Ameliyat olma kararı aldım. Küçümser gözlerle bakarlardı. Farklı gözle bakıldığını fark ediyordum. 2 yaşındaki çocuğun bakışlarından bile rahatsız oluyordum. Umarım eski günleri gülüp geçerek anacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Traktörü, kamyonetleri, tarım aletleri... Hepsi yandı!
Traktörü, kamyonetleri, tarım aletleri... Hepsi yandı!
Osmancık’ta 17 kişi yedikleri pilavdan zehirlendi
Osmancık’ta 17 kişi yedikleri pilavdan zehirlendi
Kestane balında renk koyulaştıkça fiyatı da artıyor!
Kestane balında renk koyulaştıkça fiyatı da artıyor!
İnternetten bıçak satan şahsın evine baskın! 88 bıçak ve kılıç ele geçti
İnternetten bıçak satan şahsın evine baskın! 88 bıçak ve kılıç ele geçti
İnşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü!
İnşaatın 5. katından düşen kalıp ustası öldü!
Carlo Ancelotti, "Arda Güler gidiyor mu?" sorusuna cevap verdi
Carlo Ancelotti, "Arda Güler gidiyor mu?" sorusuna cevap verdi
Adana'da "4. Havacılık Festivali" düzenlendi
Adana'da "4. Havacılık Festivali" düzenlendi
Denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor!
Denizde kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor!
Engelli çiftin öyküsünü anlatan 29 ödül aldı!
Engelli çiftin öyküsünü anlatan 29 ödül aldı!
Sazan sarmalıyla 1 milyon 475 bin TL dolandırdılar!
Sazan sarmalıyla 1 milyon 475 bin TL dolandırdılar!
Motosiklet hırsızlıkları aydınlatıldı
Motosiklet hırsızlıkları aydınlatıldı
Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı!
Thai Airways, İstanbul Havalimanı'na uçuş başlattı!