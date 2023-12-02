Muğla’nın çiçekleri 8 ilin cadde ve sokaklarını süslüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile hayata geçirilen Alım Garantili Çiçek üretimi ile bugüne kadar 25 Milyon çiçek üretildi.

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Kadın üreticilerle 2015 yılında 3 sera ile başlayan çiçek üretimi bugün 30 sera, 60 üreticiye çıktı. Yazlık ve kışlık olmak üzere iki sezon çiçek dikimi yapan kadın üreticiler 2023 yılında 1 Milyon 160 bin çiçek üretimi gerçekleştirdi. Bu çiçeklerin 810 bin adedi yaz sezonunda, 350 bin adedi kış sezonu için üretildi.

Piyasa değeri 50 milyon TL olan çiçek üretildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile hayata geçirilen alım garantili çiçek üretimi ile 2015 yılından beri piyasa değeri 50 Milyon TL olan çiçek üretimi gerçekleştirildi. Köyceğiz ve Ortaca’daki 30 serada yazlık ve kışlık olarak üretilen mevsimlik çiçekler, sukulentler, çalılar ve ağaçlar, Aydın, Afyon, Ankara, Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Mardin şehirlerinde de cadde ve sokakları süslüyor.

Başkan Gürün; “Muğla çiçek üretiminde tercih edilen bir marka oldu”

2015 yılında Köyceğiz ilçesinde 3 sera ile başlayan alım garantili çiçek üretiminde bugün kadın emeği ile 30 seraya ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün verimli topraklara sahip Muğla’nın çok önemli bir tarım kenti olduğunu vurguladı.

Başkan Gürün; “Çiçek deyince renkleri, kokusu ve türleri ile insanları etkileyen bitkiler akla gelir. Bu çiçekleri üretmek, bunu bir geçim kaynağı haline getirmek için 2015 yılında Muğla’da kooperatifimizle çok önemli bir adım attık. Köyceğiz ilçemizde 3 sera ile başladığımız üretimde bugün 30 seraya ulaştık. Kadın üreticilerimizin emeği ile Muğla çiçek üretiminde bir marka oldu ve artık komşu illere ürettiğimiz çiçekleri gönderiyoruz. Muğla’mızın verimli toprakları çeşit çeşit çiçeklere ev sahipliği yapmaya, kadın üreticilerimiz de ekonomik olarak kazanç sağlamaya başladılar” dedi.